Neon traz coloridas índias, havaianas e taitianas à SPFW Mulheres indígenas, havaianas e taitianas demarcaram seus territórios na 25ª São Paulo Fashion Week (SPFW). A apresentação da coleção de verão da Neon, batizada de "Mulheres da Ilha", ontem à noite no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, arrancou aplausos da platéia com peças ultra coloridas e estampadas criadas pela dupla de estilistas Dudu Bertholini e Rita Comparato. O maior desfile já feito pela marca, segundo Bertholini, trouxe silhuetas mais alongadas e justas, com alguns contrapontos de volume. O desfile começou com peças cheias de muito pano e terminou com a negação da roupa, com uma modelo coberta apenas com uma tanga feita de pedaços de metal esmaltado. As mais de 30 estampas das peças vieram em cores extravagantes - vermelho, verde, amarelo e azul - em grandes vestidos e macacões, calças pantalonas de cintura alta, saias largas e justas e em blusas bufantes. Os biquínis e maiôs, apesar de poucas unidades, também receberam a interferência indígena - nas cores e aplicações - com um toque de sofisticação. Em seguida surgiram as havaianas hula-hula com saias, blusas e vestidos de franjas de seda que se transformaram em placas coloridas de metal. Destaque especial para os acessórios que surgem enormes e coloridos. Nos pés, sandálias com tornozeleiras havaianas. "Essa inspiração caiu como uma luva e representa muito bem a identidade da marca", destacou Bertholini.