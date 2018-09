Neozelandês é preso ao tentar pagar doces com maconha

Um mecânico neozelandês foi preso por tentar trocar mercadorias por maconha em um posto de gasolina na Nova Zelândia, segundo informações publicadas nesta terça-feira pelo jornal local The Dominion Post. Wade Churchward não imaginava, ao oferecer uma latinha com 12 gramas de maconha e um cachimbo ao atendente, que havia um policial parado logo atrás dele na fila do caixa. O mecânico de 28 anos de idade estava embriagado quando entrou no posto, em Wellington, tarde da noite, no dia 22 de março. Ele pegou um pacote de batatinhas fritas e dois de M&M, e seguiu para o caixa. Churchward começou a comer o chocolate enquanto aguardava a sua vez. O neozelandês só de deu conta de que não tinha dinheiro quando chegou ao caixa. Então, teve a idéia de colocar a lata e o cachimbo no balcão. Mas Churchward não chegou a saber a resposta. Atrás dele, um policial aguardava sua vez de pagar enquanto um colega enchia o tanque da viatura do lado de fora. Em um tribunal no distrito de Masterton, em Wellington, capital da Nova Zelândia, Churchward se declarou culpado por posse de maconha e outros delitos. A sentença será anunciada em julho. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.