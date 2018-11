Neozelandês quebra recorde com mergulho livre a 116 m

Um mergulhador neozelandês da modalidade freedive (ou mergulho livre) estabeleceu um novo recorde para o mergulho mais longo sem o uso de nadadeiras, chegando a uma profundidade de 116 metros nas Bahamas.

William Trubridge, de 29 anos, passou 4m09s debaixo da água apenas com o oxigênio que tinha nos pulmões, e chegou à superfície impulsionando o corpo com braçadas. A prova foi feita em Dean's Blue Hole - um dos locais favoritos para praticantes de mergulho livre, com 203 metros de profundidade.

O recorde foi confirmado pela World Records Academy, uma organização baseada nos Estados Unidos que certifica esse tipo de feito.

"Eu enfrentei um pouco de narcose (no caso, sensação semelhante a embriaguez produzida pela concentração de nitrogênio no organismo em mergulhos profundos), mas foi excelente ter conseguido o recorde de imersão livre de novo", disse Trubridge.

Décima vez

Este recorde mundial, obtido na competição Vertical Blue Suunto Dive-Off, é o décimo do mergulhador.

Na semana passada ele marcou um outro recorde em uma modalidade conhecida como "lastro constante, sem nadadeiras", em que percorreu 92 metros apenas com o oxigênio dos pulmões. Nesta modalidade, o mergulhador desce a uma determinada profundidade usando um cinto de lastro, porém não pode usar nem cabo-guia e nem nadadeiras.

Em provas de imersão livre, os mergulhadores têm que retirar uma etiqueta de velcro de uma placa de metal que é baixada na água a uma determinada profundidade por uma corda. Eles não podem usar nenhum equipamento para chegar à superfície.