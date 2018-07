Neozelandesa leiloa 'fantasmas engarrafados' por R$ 2,5 mil

Uma neozelandesa leiloou na internet pelo equivalente a R$ 2,5 mil, nessa segunda-feira, um par de garrafinhas contendo água benta onde, segundo ela, dois fantasmas teriam sido aprisionados por um exorcista.

Segundo Avie Woodbury, responsável pelo leilão, os fantasmas de um idoso e de uma criança assombraram sua casa na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, até que o especialista foi chamado para capturá-los.

No site de leilões virtuais Trade Me, ela explicou aos interessados, quase 220 mil, quais "atividades bizarras" ela vinha enfrentando por causa dos espíritos.

"Eu tinha chaleiras fervendo por conta própria, sentia algo me tocando na nuca, ouvia vozes vindo dos outros quartos, coisas desaparecendo e reaparecendo em lugares estranhos", contou.

"O cachorro estava maluco, ele não entrava mais em alguns quartos e minha sobrinha ficava comigo e me dizia que estava conversando com uma garotinha", acrescentou Woodbury.

Mas, em julho do ano passado, a família decidiu recorrer ao exorcista, que teria posto fim às assombrações.

Os fantasmas do idoso e da garotinha teriam sido aprisionados em água benta, que seria capaz de "colocá-los para dormir", segundo Woodbury.

Seu objetivo com o leilão seria livrar-se das supostas entidades e doar o dinheiro arrecadado, exceto a quantia gasta com o exorcista, para uma entidade de proteção aos animais.

O leilão

Centenas de milhares de pessoas se interessaram pela aquisição dos fantasmas engarrafados.

Mas o lance vencedor, de R$ 2,5 mil, veio da empresa Safer Smoke NZ, que produz cigarros eletrônicos (usados como substitutos dos tradicionais) e pediu no site dicas de o que fazer com as garrafinhas.

Além de possíveis compradores, os fantasmas atraíram muitos comentários no site Trade Me.

Diversas pessoas forneceram dicas de como garantir que os fantasmas não escapassem. Outros, porém, criticaram a moralidade de se negociar as supostas almas.

Claro que houve também quem duvidasse da veracidade do produto.

Mas Avie Woodbury não foi a única a vender material assombrado no site. Um outro vendedor está anunciando um "genuíno fantasma" que estaria aprisionado em uma garrafa com água benta.

Segundo o dono do suposto espírito, a assombração estava presa em água benta azul, mas como ela não foi "forte o bastante" para conter o fantasma, o espírito foi transferido para água benta vermelha.

Por enquanto, o lance está em menos de R$ 14,00. O leilão termina no próximo dia 15. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.