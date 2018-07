Nepal investiga se alpinista chinesa usou helicóptero na subida ao Everest O Nepal disse nesta terça-feira que está investigando se uma chinesa, o único alpinista desta temporada do Monte Everest pelo lado nepalês, usou um helicóptero para chegar ao acampamento base depois de uma avalanche com vítimas no mês passado que atingiu parte do percurso.