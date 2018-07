Nepalês abandonado 24 vezes comemora 25º casamento

Um carregador do leste do Nepal afirmou que finalmente conseguiu a felicidade no casamento, depois de 25 tentativas. Ramchandra Katuwal, de 49 anos, da cidade de Sankhuwasava (a 600 quilômetros a leste da capital, Katmandu), recentemente comemorou sete anos de casamento com sua 25ª esposa, Sharada. De acordo com Katuwal, o 25º casamento tem sido uma "jornada de felicidade". O nepalês diz que a maioria das outras mulheres com quem foi casado antes fugiu com amantes. O carregador é muito pobre e sua pequena casa foi construída em um terreno de propriedade do governo do Nepal. Katuwal afirma que sua constante luta contra a pobreza pode ter contribuído para a fuga das outras 24 esposas. Noivas em fuga Katuwal se casou pela primeira vez aos 26 anos, mas a primeira esposa deu início a um padrão que se repetiria várias vezes: fugiu com o amante. "Minha segunda esposa também fugiu, e a terceira também", afirmou o carregador. Da série de esposas que se seguiu em um período de 16 anos, Katuwal afirma que se lembra bem apenas de nove. "A 24ª também fugiu, e eu decidi não me casar novamente", conta o nepalês. Mas a decisão do carregador não durou muito tempo e, há sete anos, ele se casou com Sharada, de 23 anos. "Eu queria uma esposa porque não há um lar de verdade sem uma esposa", diz Katuwal. O nepalês afirma que agora está tão feliz que vai manter a decisão de não se casar mais. O carregador diz que agora vai se concentrar na educação de seus filhos. As crianças freqüentam uma escola primária próxima da residência do casal.