Nepalês chega ao topo do Everest pela 18ª vez

Um guia nepalês quebrou seu próprio recorde e reafirmou o feito de ser a pessoa que mais vezes chegou ao cume do Monte Everest, ao escalar o ponto mais alto da Terra pela 18ª vez. Segundo o correspondente da BBC no Nepal Charles Haviland, Appa Sherpa ligou para sua esposa por volta das 6h15 da manhã desta quinta-feira contando que tinha chegado ao topo do monte Everest. O guia afirmou que não planejou esta última escalada ao cume, mas decidiu se unir a uma expedição que busca chamar a atenção sobre o problema do aquecimento global. A equipe de escaladores está divulgando o problema dos lagos criados pelas geleiras da região, que estão derretendo e podem causar inundações. Tocha olímpica O Nepal abriu as áreas superiores de suas montanhas no Himalaia há apenas duas semanas. A região foi isolada depois que a China revelou o temor de que manifestantes pudessem interromper a passagem da tocha olímpica pelo cume do Everest. Appa Sherpa teria dito à sua esposa várias vezes que não tentaria chegar ao topo de novo, mas o alpinista de 47 anos continua escalando a maior montanha do mundo. Ele usou o dinheiro que ganhou como guia de alpinistas para pagar a educação de seus filhos. Appa Sherpa nasceu em um vilarejo logo abaixo do Everest, mas, atualmente, vive a maior parte do tempo nos Estados Unidos. O competidor que está mais próximo do recorde de Appa Sherpa é também um guia de alpinistas daquela região e conseguiu chegar ao cume 15 vezes. Nesta primavera na região do Everest, desde a terça-feira, várias dezenas de alpinistas já chegaram ao topo da montanha. Entre outros que querem alcançar o cume nesta temporada estão um japonês e um nepalês, os dois com cerca de 70 anos e esperando se tornar os alpinistas mais velhos a chegarem ao cume.