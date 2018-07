Nepalês morde cobra até a morte em ataque de vingança

O jornal nepalês Annapurna Post informou que Mohamed Salmo Miya perseguiu a cobra, que o mordeu em seu arrozal na terça-feira, pegou o animal e mordeu até que ele morresse.

"Eu poderia ter matado com um pedaço de pau, mas em vez disso mordi com meus dentes porque eu estava com raiva", disse Miya, 55 anos, que vive em uma aldeia a cerca de 200 quilômetros a sudeste da capital nepalesa de Katmandu, segundo o jornal.

A serpente, chamada "Goman" no Nepal, também é conhecida como Cobra Comum.

O policial Niraj Shahi disse que o homem, que estava sendo tratado em um posto de saúde da aldeia e não estava em perigo de morte, não seria acusado de matar a cobra porque o réptil não estava entre as espécies de serpentes listadas como ameaçadas de extinção no Nepal.

(Reportagem de Gopal Sharma)