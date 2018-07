Nepaleses arriscam a vida para coletar mel da maior abelha do mundo

Risco nas alturas

O povo Rai, do Nepal, arrisca sua vida para coletar mel da Apis laboriosa, a maior abelha do mundo: eles escalam alturas de mais de 70 metros sem sofisticados equipamentos de segurança para chegar à abelha himalaia.

"É um trabalho muito perigoso e muitos já morreram executando-o", diz o fotógrafo francês Eric Tourneret, que acompanhou os Rai em uma jornada no vale Bung, no nordeste do Nepal.

Enquanto um dos homens sobe para derrubar a colmeia com uma vara - segurando-se apenas na escada de bambu -, os outros ficam no chão para coletá-la.

"Apesar de ser uma atividade perigosa, nenhum dos homens parece intimidado em subir (a escada); foram ensinados por seus pais e seus avós", diz o fotógrafo.

A prática, porém, torna-se cada vez mais rara à medida que as abelhas se aproximam da extinção.

Tourneret explica que, apesar de seu mel ser um dos mais valiosos que existem, os Rai não costumam vendê-lo, por acreditarem que tem propriedades terapêuticas (apesar de também ter poder tóxico). "Em vez disso, os homens dividem o mel entre os vilarejos da região."