Nestlé prevê ano desafiador após fraco crescimento de vendas

O maior grupo alimentício do mundo viu as vendas orgânicas subirem 5,9 por cento no ano passado, para 92,2 bilhões de francos suíços, em linha com a estimativa média de analistas, e marcando ligeira recuperação ante o terceiro trimestre, quando houve alta de cerca de 5 por cento.

Entretanto, as vendas nas Américas, que contribuem com perto de um terço do total, cresceram 5,2 por cento, enquanto Ásia, Oceania e África --equivalentes a cerca de 20 por cento das vendas-- tiveram aumento de 8,4 por cento. Ambos desempenhos ficaram abaixo do previsto por analistas.

Como destaque positivo, analistas indicaram o crescimento de 6,4 por cento no segmento de águas engarrafadas, impulsionado por fortes vendas de marcas premium como San Pellegrino e Perrier, assim como da marca de baixo custo Pure Life.

"O ambiente (de negócios) parece ser tão desafiador em 2013 quanto foi em 2012", afirmou o presidente-executivo da Nestlé, Paul Bulcke. "Mas 2013 vai novamente oferecer oportunidades para aumentar nossas vantagens competitivas (e) entregar nossas oportunidades de crescimento."

A companhia reiterou a estimativa de crescimento orgânico de vendas entre 5 e 6 por cento neste ano.

(Por Emma Thomasson)