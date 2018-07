Nestlé prevê novo crescimento de vendas A Nestlé, maior empresa do setor de alimentos do mundo, prevê crescimento mais alto nas vendas de 2010, após superar as previsões de 2009 com performance sólida na América do Norte e mercados emergentes e preços menores de leite e outras commodities. A companhia ultrapassou as estimativas de 3,9% para o ano passado e atingiu índice de 4,1%.