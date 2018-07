O crescimento da base vai ocorrer em municípios localizados nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Pará e Maranhão, informou a empresa.

A companhia, controlada pela mexicana América Móvil, reafirmou planos de investimentos anuais de 2,7 bilhões de reais no Brasil. Atualmente, a operadora afirma estar presente em 99 cidades do país, segundo informação publicada no site da empresa.

(Por Sérgio Spagnuolo)