NET fecha 3o trimestre com prejuízo de R$64 mi A Net, maior empresa de TV a cabo do país, fechou o terceiro trimestre com um prejuízo líquido de 64 milhões reais, ante lucro líquido de 51 milhões de reais no mesmo período do ano passado. A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) somou 247 milhões de reais nos três meses encerrados em setembro, ante resultado de 204 milhões de reais no terceiro trimestre do ano passado. A margem caiu de 27 para 26 por cento. (Por Alberto Alerigi Jr.)