Netanyahu nomeia ex-general Yaalon como novo ministro da defesa

Yaalon, de 62 anos, é membro do Likud, partido de Netanyahu, e passou os últimos quatro anos fazendo parte do círculo interno de ministros.

O novo titular da Defesa tem apoiado publicamente a relutância de Netanyahu em abrir mão da ocupação na Cisjordânia para abrir caminho para a criação do estado da Palestina.

Ele defendeu também as ameaças do primeiro ministro em atacar plantas nucleares do Irã, apesar de, nos bastidores, autoridades terem dito que ele adotou uma linha mais cautelosa pregando que era preciso primeiro deixar a diplomacia dos EUA agir.

"Neste momento decisivo para a segurança do estado de Israel, quando a região ao nosso redor está turbulenta, é importante ter um homem que é rico em experiência como MOshe Yaalon", afirmou Netanyahu em comunicado.

O primeiro-ministro nomeou outros ministros neste domingo resultado da formação de um novo governo que deve tomar posse nesta segunda-feira.

Yaalon vai substituir Ehud Barak, que liderou um partido de centro-esquerda na coalizão que está saindo e administrou o Ministério da Defesa nos últimos sete anos. Barak não foi candidato na eleição nacional de 22 de janeiro.

Yaalon ocupou o posto de chefe das forças armadas de 2002 até 2005, quando seu mandato não foi prorrogado, depois que ele se opôs à retirada de Israel da faixa de Gaza naquele ano.

