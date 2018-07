Netanyahu promete liderar governo de direita em Israel O líder de direita Benjamin Netanyahu disse na quarta-feira (horário local) que "com a ajuda de Deus" ele será o próximo primeiro-ministro de Israel. Netanyahu, em um discurso para seus partidários do Likud, afirmou que o bloco direitista conquistou votos suficientes para uma maioria no Parlamento nas eleições de terça-feira. "Com a ajuda de Deus vou liderar o próximo governo", declarou Netanyahu depois de pesquisas de boca-de-urna apontarem o Likud atrás do partido centrista Kadima, da ministra das Relações Exteriores Tzipi Livni, por dois assentos. "Nos voltaremos a nossos parceiros naturais no campo nacionalista (para formar um governo de coalizão)."