Netflix concorda em pagar a AT&T para garantir melhor transmissão de vídeos

O anúncio do acordo, alcançado em maio, vem no momento em que o Netflix tem travado uma campanha pública contra esses pagamentos, além de solicitar a Comissão Federal de Comunicações para rever o mercado.

A AT&T e o Netflix estão agora trabalhando na construção de uma nova rede de conexão para que o conteúdo do Netflix seja entregue diretamente para os servidores da AT&T "para melhorar a experiência de visualização dos nossos assinantes mútuos", disseram representantes das companhias.

"Nós agora estamos começando a aumentar as conexões, o processo que deve ser concluído nos próximos dias", disse o porta-voz da AT&T, Michael Balmoris.

Este é o terceiro acordo do Netflix com grandes provedores de serviços de Internet dos EUA nos últimos meses, depois de acordos semelhantes com a Verizon Communications Inc em abril e Comcast Corp, em fevereiro.

