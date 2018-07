Netflix e DreamWorks Animation se unem para lançar série infantil

A série chamada "Turbo: F.A.S.T" irá estrear exclusivamente no Netflix em dezembro, disseram as companhias em comunicado nesta terça-feira. A série irá acompanhar o lançamento do filme "Turbo" em 3D na grande tela, previsto para 19 de julho.

"Turbo" apresenta as vozes de Ryan Reynolds e Paul Giamatti na história de um caracol que ganha poderes super-rápidos depois de um acidente. A série da Netflix vai continuar de onde o filme parou.

A Netflix está tentando ganhar novos assinantes com séries originais incluindo o drama recém-lançado "House of Cards".

A série "Turbo: F.A.S.T" será a primeira do Netflix destinada ao público infantil.

A DreamWorks Animation é o estúdio por trás das franquias "Shrek" e "Kung Fu Panda".

(Por Lisa Richwine)