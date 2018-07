Netflix lucra 0,13 dólar por ação no 3º tri

A companhia teve lucro por ação de 0,13 dólar no terceiro trimestre. O Netflix anunciou que adicionou 1,2 milhão de novos clientes ao segmento, totalizando 25,1 milhões de usuários.

A ação da companhia despencou 15 por cento para 58,04 dólares no after-market após fechar a 68,22 dólares.

"Os números de usuários foram mais baixos do que o esperado, e suas projeções para o ano foram menores do que o esperado, também", disse o analista Arvind Bhatia, do Sterne, Agee & Leach. "Os números de streaming não são tão bons".

A receita no período de julho a setembro atingiu 905 milhões de dólares, disse o Netflix.

(Reportagem de Lisa Richwine)