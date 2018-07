Netinho segue na UTI e respira com ajuda de aparelhos O cantor Netinho segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, e respira com a ajuda de aparelhos, de acordo com boletim médio publicado no início da tarde deste sábado, 11. Nas últimas 24 horas, porém, o paciente apresentou uma leve melhora. O cantor está sendo atendido pelas equipes dos médicos Roberto Kalil Filho, Raul Cutait e David Uip.