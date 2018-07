Neto de Gandhi prega educação não materialista

Fundador do Gandhi Worldwide Education Institute, que prega a paz pela educação, Gandhi diz que o atual sistema serve apenas para formar mão de obra. "A grande preocupação do meu avô era a criação de uma sociedade meramente materialista, como a que estamos vendo", diz. "E infelizmente o sistema de educação é focado na criação de mão de obra, orientado a levar as pessoas ao mercado de trabalho, para ganhar dinheiro. Precisamos mudar esse sistema."

Gandhi participa, até amanhã, da primeira edição do Fórum Educação em Primeiro Lugar, que vai reunir especialistas para propor mudanças reais nos sistemas de educação.

Gandhi vem contar sua experiência, que, segundo ele, está mudando o paradigma da educação. "Estamos fugindo da educação formal. Claro que ensinamos as crianças a ler e a escrever e matemática, mas nosso foco é no conhecimento da personalidade, do caráter, para que elas possam ser independentes e pessoas melhores também." As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.