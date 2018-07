Neurocientista foi professor de atirador O atirador James Holmes, que matou 12 pessoas e feriu outras 38 em um cinema no Colorado, em julho, foi aluno do neurocientista brasileiro Alberto Costa, na Escola de Medicina da Universidade do Colorado. Costa conta que o rapaz, de 24 anos, não chamava a atenção nem tinha comportamento fora do normal. "Era um garoto um pouco tímido. Nada além disso."