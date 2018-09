Neurologistas alertam sobre riscos de trauma

Para reduzir o índice de traumatismo craniano e na medula espinhal, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) realiza em 49 cidades a Mobilização Nacional de Prevenção do Neurotrauma. A ideia é conscientizar a população ? em especial entre 11 e 14 anos ? sobre cuidados necessários no trânsito, em casa e no lazer para evitar traumas que comprometem o sistema neurológico e podem incapacitar ou até matar. A entidade também vai propor ao Congresso Nacional um projeto de lei para sistematizar a sinalização da profundidade de piscinas, lagos e pontos de mergulho em praias e cachoeiras. O mergulho em águas rasas durante o lazer é uma das principais causas de tetraplegia e paraplegia.