Neva em Santa Catarina e temperatura chega a -5,6º c O começo da Primavera foi marcado pela segunda queda de neve do ano em Santa Catarina. Nevou em duas cidades da região Serrana entre a noite de terça-feira (25) e a manhã desta quarta-feira. Em São Joaquim, a 230 quilômetros de Florianópolis, os primeiros flocos foram registrados por volta das 21h de terça-feira (25) e voltaram a cobrir a ruas no começo da manhã desta quarta-feira, entre as 6h e as 7h15. A temperatura atingiu a mínima de -3º C às 3h, de acordo com o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram).