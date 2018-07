Neve causa congestionamento e paralisa voos e trens na Europa

Pousos e decolagens no terceiro maior aeroporto da Europa foram interrompidos nesta terça para a limpeza das pistas. O terminal seria reaberto em seguida. Na França, um avião da Tunisair escorregou na pista ao aterrissar no aeroporto de Orly, provocando o fechamento do segundo principal aeroporto do país enquanto os passageiros eram retirados.

A associação belga para assistência em crises disse que o tamanho total das filas de veículos nas rodovias e estradas principais no horário de pico atingiu 1.670 quilômetros, batendo de longe o recorde anterior de 1.285 quilômetros, no dia 3 de fevereiro do ano passado.

Em uma terça-feira normal, o congestionamento máximo na hora mais movimentada fica em média de 250 a 270 quilômetros.

As duas principais estações de trem em Bruxelas foram fechadas.

O serviço de alta velocidade Eurostar que liga Londres às capitais francesa e belga, e a linha Thalys que liga Paris, Bruxelas, Amsterdã e Colônia, foram suspensos.

A autoridade de aviação civil da França cancelou 25 por cento dos voos em Charles de Gaulle, em Paris, e 20 por cento, em Orly. O aeroporto de Bruxelas informou longos atrasos e alguns desvios de aviões para Ostend ou Amsterdã.

Cerca de 80 mil casas no nordeste da França estavam sem eletricidade, de acordo com a operadora da rede de energia ERDF.

As mídias sociais estavam cheias de mensagens sobre a queda incomum de neve em meados de março, de até 20 centímetros, e do frio.

O ministro das Relações Exteriores belga, Didier Reynders, disse no Twitter que as negociações do Orçamento seriam adiadas devido ao clima.

No sudeste da Inglaterra e norte da França, centenas de motoristas passaram a noite em seus carros. Mais de 600 pessoas passaram a noite em edifícios públicos, abertos pelas autoridades na região costeira francesa da Normandia para eles.

Fortes ventos e acúmulo de neve também causaram caos no trânsito em partes do sul da Holanda.

(Reportagem de Philip Blenkinsop, em Bruxelas, Pierre Savary, em Lille, na França, Marc Parrad, em Rouen, Anthony Deutsch, em Amsterdã)