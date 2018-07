Neve dá lugar à geada no RS O frio aumentou, mas a neve diminuiu no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, 23. Segundo boletim do 8º Distrito de Meteorologia, o fenômeno ocorreu em apenas dois municípios da metade sul do Estado, Encruzilhada do Sul e Caçapava do Sul, e teve intensidade fraca. Como nas demais regiões o céu estava limpo, ocorreram geadas, qualificadas como fortes em Bom Jesus e Lagoa Vermelha, no nordeste, moderada em Santana do Livramento, no sul, e fraca em Santa Maria, no centro.