Neve e gelo trazem o caos à Grã-Bretanha

A maior parte do oeste da Grã Bretanha, Irlanda do Norte e o norte da Escócia tiveram nevascas. Também nevou muito em Londres e no sul, com perspectiva de até 20 cm de neve em alguns lugares.

Até 25 cm de neve foram registrados no noroeste da Inglaterra e as temperaturas estavam previstas para chegar a -14C no oeste da Escócia.

Muitos aeroportos, trens e estradas pararam, no que o secretário de transportes Philip Hammond descreveu como "condições extraordinárias".

A Grã-Bretanha normalmente tem invernos brandos, mas o do ano passado já havia sido o mais frio em 30 anos e a mais recente grande nevasca é a segunda a cobrir o país e a causar uma confusão generalizada no curto espaço de apenas três semanas.

London Gatwick, o segundo aeroporto mais movimentado da Grã-Bretanha, fechou para pousos e decolagens durante cerca de cinco horas no sábado para que quase dez centímetros de neve fossem removidos das pistas, e centenas de voos foram cancelados ou atrasados.

No início do mês, a neve fez com que as pistas fossem fechadas por quase três dias.

As pistas do aeroporto London Heathrow também estavam fechadas, mas a expectativa é que seriam liberadas mais tarde no sábado, enquanto outros aeroportos do país também tiveram interrupções.