Neve faz Inglaterra, França e China cancelarem voos

O serviço de trem Eurostar também cancelou quatro viagens devido à neve e ao gelo. Meteorologistas projetam que a neve deve voltar a cobrir partes da Grã-Bretanha ao longo da semana. As nevascas deixaram centenas de casas sem energia elétrica, fecharam escolas e provocaram caos nos transportes nos últimos dias.

Gatwick, o segundo aeroporto mais movimentado da capital, informou que operava normalmente, mas com alguns atrasos. A neve também forçou o cancelamento de voos e prejudicou o transporte rodoviário na França e na China neste domingo.

A companhia aérea Air France-KLM cancelou 40% dos voos de curta e média distância que partiriam de aeroportos de Paris hoje, porque a neve prejudicou o transporte aéreo, rodoviário e ferroviário francês pelo segundo dia seguido.

A empresa informou que todos os seus voos de longa distância estavam confirmados para os aeroportos Charles de Gaulle, em Paris, e de Orly, mas funcionários de aeroportos advertiram que novos atrasos ou cancelamentos poderiam ocorrer, porque a neve continuava caindo.

A neve cobriu grandes parcelas do norte e do sudoeste da França entre sexta e domingo. Em algumas áreas, a camada chegou a ficar entre 15 e 20 centímetros.

O fenômeno meteorológico também provocou atrasos na rede ferroviária de alta velocidade da França (TGV) e forçou o cancelamento de serviços de ônibus em Paris. A neve e o gelo deixaram as estradas em condições perigosas, com vários acidentes de carro com mortes durante o fim de semana.

Na China, a neve que atingiu o norte do país provocou o cancelamento de mais de 100 voos e o fechamento de dezenas de estradas, afirmaram autoridades chinesas neste domingo. O site oficial do aeroporto internacional de Pequim informou que um total de 111 voos foram cancelados no local, incluindo 16 internacionais. Outros 68 voos registraram atraso, sendo que 11 deles cumpriam rotas internacionais.

Mais de 40 estradas no norte da China foram fechadas devido à neve, segundo o site oficial de previsão climática do governo. Nenhum acidente foi registrado. Às 8 horas de domingo (no horário local), as autoridades meteorológicas haviam registrado até 8,6 centímetros de neve em uma parte montanhosa do noroeste de Pequim, perto da Muralha da China. Quantidades menores de neve caíram no centro da capital chinesa. As informações são da Dow Jones.