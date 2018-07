Neve, geada e temperaturas negativas no RS Uma onda de frio incomum no início da primavera provocou queda de neve em pelo menos três municípios do Rio Grande do Sul e geada em pelo menos outros quatro entre a madrugada e o amanhecer desta quarta-feira. A temperatura mínima do dia foi de 1,7 graus negativos em São José dos Ausentes e a máxima não passou de 18 graus em São Gabriel.