Neve pode voltar a cair na serra de SC no fim de semana A neve pode voltar a cair na serra catarinense no fim de semana. O indicativo ao fenômeno está previsto para o próximo domingo devido a uma massa de ar frio ainda mais intensa que a do último domingo e que resultou na primeira nevasca do ano, na região de São Joaquim. A combinação de frio intenso com muita umidade, conforme previsão para as áreas altas do planalto sul e até o meio-oeste, entre a tarde, a noite de sábado e a madrugada de domingo, favorecem a formação de neve.