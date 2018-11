Neve volta a prejudicar transportes na Europa ocidental

Centenas de passageiros foram prejudicados pela neve

A neve voltou a castigar nas últimas horas a Europa Ocidental e forçou o cancelamento de voos, prejudicando milhares de pessoas.

Uma das cidades mais afetadas é Paris. Em um dos principais aeroportos que servem a capital francesa, o Charles de Gaulle, cerca de um terço dos voos foi suspenso.

A situação teria se agravado devido à falta de fluido descongelante, usado nos aeroportos para descongelar as asas dos aviões.

As autoridades francesas, em dificuldades para lidar com a terceira grande queda de neve desde o início desse inverno, disseram que novos suprimentos de fluido estavam a caminho do Charles de Gaulle, mas não chegariam antes da segunda-feira.

As autoridades determinaram a evacuação de um dos terminais do aeroporto por temer o desmoronamento do teto devido ao acúmulo de aproximadamente 60 centímetros de neve. Em 2004, o teto do mesmo terminal cedeu, matando quatro pessoas.

Cerca de duas mil pessoas tiveram que virar a noite no aeroporto, aguardando o momento de embarcar.

Bélgica e Alemanha

Transportes na Bélgica, Alemanha e Holanda também estão sendo afetados por novas nevascas.

Na Bélgica, o transporte por ônibus foi afetado, e a polícia aconselhou as pessoas a não dirigirem.

Passageiros também passaram a noite no aeroporto Charleroi, em Bruxelas, embora alguns voos estivessem operando na manhã desta sexta-feira.

Na Alemanha, um dos principais aeroportos do país, o de Dusseldorf, permaneceu fechado por algumas horas.

Segundo relatos, o trânsito ficou paralisado em partes do Estado da Renânia do Norte-Vestfália, no oeste do pais.

Mais ao leste, a ferrovia que liga Berlim a Hanover foi bloqueada por causa de congelamento nos cabos elétricos acima dos trilhos.

Inundações

No norte da Itália, a chuva pesada provocou inundações em partes de Veneza.

Há relatos de que a água atingiu níveis incomuns na Lagoa de Veneza. Na cidade de Vicenza, a oeste de Veneza, moradores tiveram de ser retirados de suas casas por causa da alta no nível dos rios.

Na Grã-Bretanha, a neve acumulada nas últimas semanas ainda prejudica os transportes, mas voos internacionais estão voltando ao normal após dias de transtornos.

Há previsão de fortes nevascas nesta sexta-feira em partes da Escócia e no nordeste da Inglaterra.

Passageiros britânicos que planejam viajar de trem para passar o Natal com a família foram avisados de que serviços em várias linhas foram reduzidos.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.