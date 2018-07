Nevoeiro atrapalha aeroportos na região sul do País

Em Curitiba, no Paraná, o Aeroporto Afonso Pena ficou fechado para pousos e decolagens até as 8h, quando começou a operar com auxílio de instrumentos. Dos 17 voos programados, cinco foram cancelados e três apresentaram mais de 30 minutos de atraso.

O Aeroporto de Joinville, em Santa Catarina, fechou às 4h15 desta quinta e permanecia fechado para pousos e decolagens às 8h30. Segundo a Infraero, apenas um voo estava programado para o período.

No Aeroporto Internacional de Salgado Filho, em Porto Alegre, as operações foram interrompidas por algumas vezes. Segundo a Infraero, o aeroporto fechou às 3 horas para pousos e às 4h39 começou a operar com ajuda de instrumentos e às 5h25 voltou a fechar para pousos. Entre as 14 chegadas programadas, seis foram cancelados e dois registraram atrasos de mais de meia hora. Entre as 36 partidas, três foram canceladas e duas tiveram atrasos.