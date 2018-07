Nevoeiro desvia vôos e atrasa decolagens em Cumbica Por causa do nevoeiro que atingia a Grande São Paulo desde a noite de ontem, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, operava por instrumentos, o que acarreta restrições nas operações de pousos. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), das 21 horas de ontem às 6h30 de hoje, 19 pousos, sendo 16 domésticos e 3 internacionais, foram alternados para outros aeroportos, como Campinas(SP), Salvador(BA), e Galeão, no Rio. Por conta dos problemas nos pousos, várias decolagens estavam atrasadas e algumas acabaram sendo canceladas, o que causava acúmulo de passageiros na sala de embarque e maior movimentação de pessoas na área do check-in. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, opera normalmente para pousos e decolagens segundo a Infraero, com registro normal de atrasos para o horário.