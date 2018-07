Nevoeiro faz Cumbica operar por instrumentos Em razão do nevoeiro de média intensidade, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, está operando por instrumentos nesta manhã de quinta-feira. A Gol já cancelou duas decolagens previstas para esta manhã: um vôo que ia para Brasília às 7h20 e outro que seguiria a Salvador, às 7h30. Além disto, três vôos da Gol, desta madrugada, foram alternados para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas: um que vinha de Cuiabá, um de Porto Alegre e um do Rio de Janeiro. O Aeroporto de Macapá, no Amapá, está fechado. Dois vôos foram cancelados: um que vinha de Macapá para Brasília e outro que vinha de Brasília para Congonhas, que deveria chegar em São Paulo às 3h30. As informações são da Rádio CBN de São Paulo.