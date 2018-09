Nevoeiro fecha aeroporto de Curitiba para pousos O forte nevoeiro que encobre a cidade de Curitiba na manhã de hoje fechou o Aeroporto Internacional Afonso Pena para operações de pousos. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), as operações de chegadas foram suspensas às 5h15. As decolagens estão sendo feitas com auxílio de instrumentos - quando o piloto necessita da ajuda de equipamentos eletrônicos para alinhar a aeronave com a pista.