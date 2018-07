Nevoeiro fecha Aeroporto de Guarulhos-SP para pousos O Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, fechou para pousos às 7 horas, de acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O motivo foi o denso nevoeiro que tomava conta da região desde a madrugada, prejudicando a visibilidade. Por causa do fechamento de Cumbica para aterrissagens, até as 7h55, a Infraero registrou 11 vôos alternados para outros aeroportos. Oito deles, sendo sete nacionais e um internacional, seguiram para Viracopos, em Campinas, no interior do Estado. Outros três, todos internacionais, foram para o Galeão, no Rio de Janeiro. Às 7h57, as decolagens em Cumbica continuavam sendo feitas com o auxílio de instrumentos.