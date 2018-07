Nevoeiro fecha Aeroporto Santos Dumont, no Rio O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, está fechado desde as 19h por causa de forte nevoeiro que atinge a região. De acordo com a Infraero, dez aviões que pousariam ali foram desviados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, zona norte. Até as 21h30, 16 pousos foram cancelados e 7 estão atrasados. Também foram suspensas quatro decolagens.