Nevoeiro fecha aeroportos do Rio para pousos

De acordo com a Infraero, o Santos Dumont iniciou as operações normalmente às 6h, mas fechou para pousos e decolagens às 7h53. Das 26 decolagens programadas até as 8h, uma (3,8%) estava atrasada, e duas (7,7%) haviam sido canceladas.

Já o Tom Jobim fechou às 6h40 para pousos. As manobras de decolagens estão sendo feitas com auxílio de instrumentos. Dos 19 voos domésticos previstos de meia-noite às 8h, quatro (21,1%) haviam sido cancelados. E dos sete voos internacionais programados no período, dois (28,6%) também foram suspensos.