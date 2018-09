Nevoeiro fecha aeroportos e atrasa vôos no Sul do País O Aeroporto Internacional Afonso Pena, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, ficou fechado por cerca de 14 horas, entre as 21 horas de ontem e as 9h55 de hoje por conta de um forte nevoeiro. De acordo com a Infraero, quando reaberto, o terminal passou a operar por instrumentos. Até pouco antes das 11 horas de hoje, dos 67 vôos programados desde a noite de quarta, 34 atrasaram mais de 30 minutos e 24 foram cancelados. Já o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ficou fechado por três horas por conta do nevoeiro, das 3 horas às 6 horas, quando passou a operar apenas para decolagens. Pouco depois das 11 horas de hoje, sem nevoeiro, o terminal operava normalmente. No total, foram registrados 16 atrasos e três cancelamentos. Em todo o País, até as 11 horas, das 729 operações programadas, 147 atrasaram mais de 30 minutos (20,2%) e 35 foram cancelados (4,8%).