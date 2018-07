Nevoeiro interrompe pousos em Congonhas

Já as decolagens são realizadas com auxílio de instrumentos. Por conta do fechamento, oito voos foram alternados. Deste total, seis foram desviados para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, um para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e um para o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Segundo boletim da Infraero das 7 horas, entre os 19 voos previstos, nenhum foi cancelado ou registrou atrasos.

Em Guarulhos, na Grande São Paulo, o Aeroporto Internacional de Cumbica operava para pousos e decolagens com auxílio de instrumentos desde a madrugada desta segunda. Um voo, que vinha de Bogotá, na Colômbia, foi desviado para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio. Quatro voos foram cancelados e seis tiveram alteração de horário entre os 34 programados para o período.