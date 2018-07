Nevoeiro no Rio interrompeu tráfego de catamarãs O forte nevoeiro que atingiu o Rio hoje, além de ter provocado o fechamento do Aeroporto Santos-Dumont, interrompeu o tráfego de catamarãs entre a capital fluminense e o bairro Charitas (Niterói, no Grande Rio) e aumentou o tempo de travessia das barcas da Baía de Guanabara - de 12 para 30 minutos. O trânsito na Ponte Rio-Niterói, sentido capital, ficou ainda mais lento. O fenômeno climático, conhecido como inversão térmica, foi intensificado por causa da frente fria que deixou a cidade na véspera. A névoa encobriu completamente a Baía de Guanabara. Por causa da lentidão no tráfego de embarcações na baía, formaram-se longas filas na Praça do Araribóia, em Niterói. De acordo com a assessoria da Barcas S/A Transportes Marítimos, concessionária que administra o serviço, as embarcações trafegaram à velocidade de 10 nós (milha náutica por hora, 18,52 quilômetros por hora), e não nos 18 habituais (33,34 km/h). O intervalo entre uma partida e outra foi de mais de 20 minutos. De acordo com a meteorologista Marlene Leal, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o que ocorreu no Rio foi um nevoeiro de radiação, comum nessa época do ano, por causa da inversão térmica (uma camada úmida na atmosfera e, imediatamente acima, uma camada seca e mais quente). "O normal é a queda da temperatura quanto mais alto o nível. Quando ocorre o contrário, chamamos de inversão térmica", afirmou.