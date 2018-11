Nevoeiro prejudica funcionamento de aeroportos do Sul Um forte nevoeiro prejudicou o funcionamento dos principais aeroportos do Sul do País na manhã de hoje. O Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, está fechado para pousos desde as 2 horas. As decolagens chegaram a ser suspensas das 3h05 às 4h17 e entre 6h55 e 7h59. Até as 9 horas, 6 dos 20 vôos programados atrasaram mais de 30 minutos, o equivalente a 30% do total, e 3 foram suspensos (15%). Quanto às chegadas, de 9, houve 5 cancelamentos e 1 atraso. Em Curitiba, no Paraná, nenhuma aeronave pôde aterrissar no Afonso Pena a partir das 5h30. As decolagens, no entanto, não foram afetadas. De zero a 9 horas, dos 20 vôos programados, 3 partiram fora do horário previsto (15%) e 10 foram suspensos (50%). Das 14 chegadas, 8 acabaram canceladas e 3 atrasaram. Os Aeroportos de Joinville e Navegantes, em Santa Catarina, não abriram para pouso. No de Navegantes, as decolagens também não foram autorizadas. Em São Paulo, o Aeroporto de Guarulhos passou a funcionar com o auxílio de instrumentos às 7h30, mas as operações não foram afetadas, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Até 9 horas, o terminal contabilizou 6 atrasos (12,8%) e 2 cancelamentos (4,3%) em 47 vôos. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, operava sem restrições e registrou, em três horas de funcionamento, 2 atrasos (4%) e 1 cancelamento (2%) em 50 vôos. No Galeão, na Ilha do Governador, no Rio, a visibilidade era normal. De 42 vôos, 6 sofreram atrasos (14,3%) e 1 foi suspenso (2,4%).