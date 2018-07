Nevoeiro prejudica operações em aeroportos de SP Em razão do nevoeiro que atinge a Grande São Paulo, os dois principais aeroportos paulistas operam na manhã de hoje por instrumentos - quando o piloto necessita de equipamentos eletrônicos para alinhar a aeronave com a pista. De acordo com informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), das 32 decolagens previstas até as 8 horas no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, três saíram fora do horário e quatro foram suspensas.