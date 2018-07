Nevoeiro prejudica operações nos aeroportos de SP O nevoeiro que encobriu a região da capital paulista nesta manhã prejudicou as operações no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, e no Campo de Marte, na zona norte. Em Congonhas, os pousos foram suspensos das 8h31 até as 8h40, momento em que o aeroporto passou a operar para pousos com o auxílio de instrumentos - quando o piloto necessita de equipamentos eletrônicos para alinhar a aeronave com a pista.