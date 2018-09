Nevoeiro prejudica vôos e transporte por barcas no Rio O forte nevoeiro que encobriu a cidade do Rio de Janeiro na manhã de hoje prejudicou vários meios de transporte. O Aeroporto Santos Dumont fechou para pousos pouco antes das 7h30 e até as 9 horas, seis aterrissagens haviam sido desviadas para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, que operava com auxílio dos instrumentos. As embarcações que fazem os trajetos Rio-Niterói e Rio-Paquetá também foram obrigadas a reduzir a velocidade, segundo a empresa Barcas, por conta do nevoeiro que cobria a Baía de Guanabara. Com isso, foi ampliado o intervalo entre as embarcações.