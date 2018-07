Nevoeiro provoca fechamento de aeroporto no Rio Um forte nevoeiro atingiu o Rio na manhã desta terça-feira, 17, e provocou o fechamento do Aeroporto Santos Dumont por cerca de quatro horas - entre 6h10 e 10h30. O saguão ficou lotado e longas filas se formaram nos guichês das companhias aéreas. Muitas pessoas tiveram de esperar sentadas no chão. Turistas se queixaram do desconforto e da falta de informação. O clima chegou a ficar tenso, quando passageiros que seguiriam para Belo Horizonte perceberam que perderiam o jogo Bélgica e Argélia, no Mineirão. De acordo com a Infraero, dos 50 voos previstos até as 10 horas, 21 foram cancelados.