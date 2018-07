Nevoeiro também afeta visibilidade em estradas

Na região de São José dos Campos, a visibilidade horizontal no aeroporto local não passou dos 300 metros durante toda a madrugada até pouco antes das 7h30 desta manhã. Na altura de Taubaté, pela medição do aeroporto, a visibilidade horizontal ficou entre 200 e 400 metros, das 7h até pouco antes das 9h35, quando aumentou para 800 metros. Na região de Guaratinguetá, segundo a Climatempo, a visibilidade às 9h ainda era de 500 metros no aeroporto local, mas chegou a 200 metros pouco depois das 6h30 da manhã.

Segundo informações do meteorologista do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), Michel Pantera, esse fenômeno é muito comum de ocorrer nesta época do ano. De acordo com Pantera, "quanto mais cedo um nevoeiro começa a se formar, mais tempo ele leva para se dissipar".

De acordo com o CGE, a neblina começou a se formar no início da noite desta segunda-feira, e "por causa da falta de vento, que ajuda a dissipar o nevoeiro, baixas temperaturas e a umidade, ele foi ficando cada vez mais denso", explica o meteorologista.