Nevoeiros da memória

Toda tragédia coletiva cria, nos seus protagonistas e nos mais afetados geograficamente por ela, uma exigência de memória. Como lembrar seus mortos? Como memorializar oficialmente - porque esquecer seria trair as vítimas? Sabemos que não há nenhum risco de esquecimento do maior ataque terrorista da história. Mas é possível sentir luto privado, em meio a um bombardeio de eventos públicos?

Nenhum outro ataque foi lembrado na escala do 11 de setembro de 2001.

Ao contrário de seus antepassados europeus, os americanos têm um senso mais limitado de tragédia. As imagens não censuradas e ao vivo do ataque às torres gêmeas trouxeram a história para a sala dos americanos. Com exceção do ataque ao edifício do governo federal em Oklahoma City, que matou 168 pessoas seis anos antes, mas foi motivado por zelo nacionalista, as imagens de violência de um inimigo externo eram, até então, transmitidas de locais distantes.

Minha própria lembrança daquela manhã ensolarada coincide com a de muitos nova-iorquinos. O canal de notícias locais estava, como de hábito, com volume baixo. A primeira imagem do avião na torre me pareceu um acidente. Continuei a tomar café. O âncora também estava confuso, mas manteve a atitude estoica de quem faz TV ao vivo, esperando que, do pequeno fone de ouvido, viesse a explicação para o inconcebível. A partir daí, muitos de nós começamos a nos mover rápido, mas com o cérebro em câmera lenta, incrédulos. Pulei num táxi que acabara de depositar um repórter seguindo as primeiras vítimas no hospital vizinho e desci uma avenida de onde assisti ao colapso das torres.

Aquela estranha calma que tomou conta de Nova York sob ataque é descrita com muito mais elegância pelo visitante à minha frente.

Se o assunto é memória e Nova York, não é preciso nenhum esforço para lembrar o nome do escritor André Aciman. O judeu egípcio, emigrado de Alexandria e nova-iorquino adotado, é um redescobridor de territórios explorados, onde submete suas lembranças de lugares, fatos e pessoas a um poder cirúrgico de observação. Não é coincidência que ele ocupe uma cadeira na City University em Nova York, onde ensina a obra de Marcel Proust e a literatura da memória e do exílio. No novo livro de ensaios Alibis, que será lançado no dia 25, o ateu Aciman adverte: "Sou um judeu irreal tanto quanto sou um europeu imaginário".

Em livros como Out of Egypt, suas memórias, e False Papers, ensaios sobre perda, mudança e exílio, Aciman refinou a prosa do deslocamento, "esse conceito abstrato que acaba por se tornar o lar tangível". Nos últimos quatro anos, lançou dois romances, Call me by your Name e Eight White Nights, histórias de amor.

Depois dos primeiros momentos de perplexidade com o que assistiu na TV, há dez anos, Aciman conta que pensou "é melhor ir tirar meus três filhos da escola". Não havia transporte público e ele explicou aos meninos, gêmeos de 9 anos e o mais velho de 11, o que havia acontecido. Jantou com amigos e "começamos a sentir o cheiro dos corpos queimando", no norte de Manhattan, a 13 quilômetros do local do ataque. Um atento observador da vida nas ruas, Aciman notou: "De repente, as línguas sumiram. Só ouvíamos inglês, às vezes um pouco de espanhol".

O escritor acompanha, há anos, a transformação de seus alunos universitários em cidadãos digitais, com sua comunicação fragmentada. Pergunto se os meios afetam as memórias coletivas, mas ele não vê grande diferença entre gerações. "Nossas memórias são embaladas para se assemelhar a uma narrativa", diz. "Não acredito que a pessoa mais saturada de mensagens lacônicas resista à tentação de criar uma narrativa. Infelizmente, hoje, a mídia fabrica narrativas para nós. Mas, a verdade é que, para conviver com os fatos, estamos sempre montando nossas histórias privadas."

André Aciman é tão avesso ao sentimentalismo nas lembranças que já desmistificou até as madeleines de Marcel Proust, que em primeiras versões de No Caminho de Swann seriam torradas sensaboronas. Por isso, não me surpreendo com a resposta quando lhe pergunto se tem ido ao Marco Zero. "Sim, com frequência, porque faço compras da Century 21, a loja que vocês brasileiros e tantos turistas adoram, porque vende roupa de qualidade com desconto." Mas ele não está sendo blasé: "Cada vez que passo lá eu lanço um olhar um pouco descuidado e penso: aqui havia algo que se foi. E vai haver algo novo. O lugar vai deixando de ser "o 11 de Setembro"".

Aciman acha que pode estar sentindo uma certa fadiga pelo que considera a comercialização do luto neste décimo aniversário dos ataques. Ele se queixa da enxurrada de filmes, reportagens, eventos. "A mídia fala, escreve e visualiza por nós e nós cumprimos a nossa parte, que é acompanhar", diz. E conta uma visita que fez ao memorial para as vítimas do Vietnã, em Washington. "Milhares de pessoas vão lá e choram. Eu fui lá e não chorei", lembra.

"Confesso que não senti nada. Achei a arquitetura feia. Se você perdeu alguém na guerra, ou no 11 de Setembro, ou numa tragédia, posso compreender. Mas a maioria não tem essa conexão direta." O autor não fala em trivializar, "porque não acredito ser possível trivializar uma tragédia como essa". Mas acredita que o público fica anestesiado porque há tanta encenação e comercialismo que "podemos até chorar. Mas logo esquecemos e vamos ao cinema". Ele concorda que é preciso haver a lembrança oficial dos ataques, mas não acredita no sentimento de pesar individual com tanto espetáculo. "Eu não preciso ser lembrado de que milhares de pessoas morreram na minha cidade. Se abro um jornal e leio uma sugestão, façam um momento de silêncio na sua comunidade, isso me parece muito mais sincero", conclui.

As pesquisas que revelam a crescente desconfiança dos americanos pelos muçulmanos e um aumento da intolerância contra o imigrante não impressionam muito o professor universitário cujas turmas de alunos refletem o melting pot de Nova York. "Pode ser que haja impulsos de segregação e vejo no câmpus que os alunos negros tendem a andar com negros e latinos com latinos", diz, lembrando que segregação voluntária não é sinônimo de hostilidade. Mas ele dá boas-vindas à irreverência racial e religiosa dos jovens com quem convive. "Imagine que os meus filhos são chamados de "kikes" (judeus) pelos amigos próximos, entre eles, árabes. Não estão sendo insultados", garante. "O que eu gosto é de ver a geração mais jovem fazendo gozação uns com os outros. Eles usam estereótipos pejorativos, mas com um tom de absoluta amizade. Nesse momento, você sabe que eles estão ok."

A intolerância do jovem, diz Aciman, é contra o "can"t" (não pode). "O can"t é o maior inimigo de uma mente aberta. Eu não deixo de ser otimista", continua Aciman. Querem fazer uma mesquita no Marco Zero? Não querem? Argumentem à vontade. Mas não me venham com piedade."

A primavera árabe testa o otimismo do autor. Não é necessário, mas ele faz questão de lembrar que é pró-Israel, antirreligião e antinacionalismo. Ele é intensamente crítico de Barack Obama, que considera um homem inteligente, sério e de bom coração, "mas não entende absolutamente nada do Oriente Médio e de sua história", declara, enfático. Apesar de crítico do governo de Israel, ele acha que Obama "é um igualitário instintivo", que considera a paz um objetivo atingido através de concessões da cada lado. "Mas, quando um lado tem compromisso com a aniquilação de Israel, não admitir isso é, para mim, um problema sério." A democratização dos países árabes, lembra Aciman, depende de uma geração jovem cosmopolita, avessa ao radicalismo religioso, que vai enfrentar inúmeros obstáculos sérios entre as elites que tenta substituir. Ele não acredita que verdadeira democracia chegue logo ao Egito, de onde foi virtualmente expulso ainda menino, com a família judia, em 1965. Mas acredita que a chave da convivência com Israel esteja na nova geração de tunisianos, líbios, sírios e egípcios.

E a Nova York do autor, retratada de maneira tão elegíaca que, há dez anos tomei um ônibus da linha M5, acompanhada de um cinegrafista, para filmar a descrição feita por ele da rota do ônibus pelo seu bairro? "A minha Nova York é mais o Upper West Side", diz. Ele acha que cidade se revitalizou nestes dez anos. "As línguas voltaram. Eu esbarro em estrangeiros o tempo todo e vejo que não são só turistas. É gente que vem por uma semana, alguns meses. Nova York se tornou ainda mais hospitaleira." O romancista e memorialista que fez do exílio a casa de sua imaginação, confessa: "Eu não conseguiria viver em nenhum outro lugar."

TRECHOS DO LIVRO ALIBIS

Entre a lembrança e a fantasia

"Saudade e lembrança, anseio e nostalgia, têm confundido tanto seus sinais ao longo dos anos que agora estou disposto a aceitar que a memória e a imaginação são gêmeas, morando ao longo de uma fronteira artificial que lhes permite viver vidas duplas."

A Nova York de meus dias

"A cidade que se reinventa a cada minuto, mas nunca sabe aonde vai, a cidade amada pelos inimigos mais do que ela gosta de se detestar. Sempre comparada a Roma - porque Roma tinha que cair, algum dia - mas nunca será Atenas, pois é jovem demais para ter um passado."