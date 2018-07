New York Times confirma negociações sobre venda do About Group

A companhia também afirmou que não há certeza de que chegará a um acordo, embora negociações estejam em andamento.

O About.com é um site que fornece respostas de especialistas, preparadas para que apareçam nas primeiras posições de buscas. Em troca, a companhia vende publicidade.

A empresa tem sido problemática para o New York Times, que teve de assumir um gasto de 194,7 milhões de dólares pelo About no segundo trimestre, quase a metade do valor pago pela compra do site em 2005, por 410 milhões de dólares.

A ação do New York Times tinha valorização de 6.80 por cento, a 8,63 dólares, às 14h52, no horário de Brasília.