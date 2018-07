News Corp deve adquirir fatia de 49% na YES Network, diz fonte A News Corp, de Rupert Murdoch, deve anunciar nesta semana a aquisição de uma participação de 49 por cento na YES Network, do time de baseball New York Yankees e seus parceiros, em uma operação que avaliaria o canal de esportes em 3 bilhões de dólares, afirmou à Reuters uma fonte próxima às negociações.