Ney é a estrela do Canal Brasil

Ainda dentro do que se pode chamar de programação especial de fim de ano, o Canal Brasil exibe hoje, às 21h, o show Beijo Bandido que Ney Matogrosso fez no Theatro Municipal do Rio em agosto. Seja pelo charme do palco do teatro recém-reformado, seja pelo transbordar do talento do cantor, cada vez melhor no alto dos seus 69 anos, é programa imperdível, já denunciam as chamadas.

A base do repertório é o disco lançado por Ney no ano passado, cujo título foi inspirado na letra de Invento, bela composição de Vitor Ramil. Numa apresentação de certa forma minimalista, se comparada ao seu show anterior, Inclassificáveis, ele canta ainda A Distância (de Roberto e Erasmo) e a vigorosa Bicho de Sete Cabeças (de Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Renato Rocha).

Cristina Padiglione